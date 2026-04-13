殿様も振り返る！？ほどの美しさ 推定樹齢850年「宇木の千歳桜」 名木・古木が点在する山ノ内町でサクラ巡り 菜の花との共演も【長野】
淡いピンク色の花びらが引き立つエドヒガンザクラ。
長野県山ノ内町にある「宇木の千歳桜」です。
そのあまりの美しさに殿様も振り返ったという言い伝えがあり、かつては「見返り桜」とも呼ばれていました。樹齢は推定850年で県の天然記念物に指定されています。
今年の開花は去年より2日から3日早かったということで、古木のサクラを一目見ようと13日も大勢の人が訪れていました。
長野市から（80代男性）
「素晴らしいですね。850年くらい経っているんですか。そういう風格がありますよね」
長野市から（60代女性）
「きれいですよね。すごく清楚な感じの花びらですよね」
千歳桜から20分ほど歩いた場所には…。
藤田華穂記者
「宇木地区の高台にやって来ました。ここではシダレザクラと一緒に、菜の花と町の春の風景を楽しむことができます」
リンゴ畑の中に咲く「大久保のしだれ桜」。
宇木の古代桜の中では最も若く、樹齢は推定150年。先週満開を迎え、今は足元に咲く菜の花と“春の共演”です。
宇木地区の古代桜巡りは、徒歩約65分（約4.2キロ）。
古代桜巡りをした人は（東京から）
「結構疲れました」
「周りの景色が段違いにいいのかなと思います」
「ほかのサクラも楽しめました。菜の花も。来る甲斐はあると思います」