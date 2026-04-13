淡いピンク色の花びらが引き立つエドヒガンザクラ。



長野県山ノ内町にある「宇木の千歳桜」です。

そのあまりの美しさに殿様も振り返ったという言い伝えがあり、かつては「見返り桜」とも呼ばれていました。樹齢は推定850年で県の天然記念物に指定されています。



今年の開花は去年より2日から3日早かったということで、古木のサクラを一目見ようと13日も大勢の人が訪れていました。



長野市から（80代男性）

「素晴らしいですね。850年くらい経っているんですか。そういう風格がありますよね」

長野市から（60代女性）

「きれいですよね。すごく清楚な感じの花びらですよね」





山ノ内町の宇木地区には、千歳桜のほかにも名木・古木があり、マップを片手にサクラ巡りを楽しむこともできます。千歳桜から20分ほど歩いた場所には…。藤田華穂記者「宇木地区の高台にやって来ました。ここではシダレザクラと一緒に、菜の花と町の春の風景を楽しむことができます」リンゴ畑の中に咲く「大久保のしだれ桜」。宇木の古代桜の中では最も若く、樹齢は推定150年。先週満開を迎え、今は足元に咲く菜の花と“春の共演”です。宇木地区の古代桜巡りは、徒歩約65分（約4.2キロ）。古代桜巡りをした人は（東京から）「結構疲れました」「周りの景色が段違いにいいのかなと思います」「ほかのサクラも楽しめました。菜の花も。来る甲斐はあると思います」