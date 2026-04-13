13日(月)は日差しがたっぷりで、日中はグングン気温が上がりました。最高気温は、湯沢町で24.4℃、新潟市秋葉区で24.3℃など夏日に迫ったところがありました。そのほかも広く20℃を上回り、初夏の陽気となりました。 さて、14日(火)も穏やかな天気が続きそうです。 ◆14日(火)午前9時の予想天気図 本州付近は、三陸沖に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われる見込みです。このため、県内も晴れる時間が長くなるでしょう。