13日(月)は日差しがたっぷりで、日中はグングン気温が上がりました。最高気温は、湯沢町で24.4℃、新潟市秋葉区で24.3℃など夏日に迫ったところがありました。そのほかも広く20℃を上回り、初夏の陽気となりました。



さて、14日(火)も穏やかな天気が続きそうです。



◆14日(火)午前9時の予想天気図

本州付近は、三陸沖に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われる見込みです。このため、県内も晴れる時間が長くなるでしょう。空気の乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いには十分な注意が必要です。



そして、もうひとつ注意が必要なのが『寒暖差』です。



◆14日(火)の予想気温

平地では19℃前後、山沿いでは24℃くらいまで上がる見込みです。山沿いでは、14日(火)も夏日に迫る汗ばむ陽気になりそうです。



一方で、朝はグッと冷える見込みです。各地1桁台で霜が降りる冷え込みのところがあるでしょう。阿賀町では2℃、日中との気温差が20℃以上になるでしょう。



このように、14日(火)も一日のなかで寒暖差が大きくなるところがありますので、服装でうまく調節をして体調をくずさないようにお気をつけください。



◆サクラの開花状況

平地では葉桜や散り始めているなか、長岡市の悠久山公園や柏崎市の赤坂山公園、魚野川のサクラづつみでは満開になっていて、見ごろのエリアは山沿いに移りつつあります。



湯沢中央公園はこれからさらに開花が進むので、桜前線を追いかけておでかけするのもよいかもしれません。