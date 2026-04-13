パワハラ問題などが争点の一つとなった西川町長選挙がきのう行われ、現職の菅野大志さんが１０００票以上の差をつけ、再選を果たしました。 【写真を見る】町民が選んだのは "継続"西川町長選挙は現職・菅野大志氏が1000票以上の差をつけ再選町長のパワハラも争点に町民の思いは（山形） ４年前と同じ顔ぶれとなった今回の西川町長選。現職の菅野大志さんが２１４７票を獲得し、新人の大泉敏男さんに１０００票以上の差