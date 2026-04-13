明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、12日にアウェーでJ3・高知と対戦。電光石火の先制点をあげるも、今シーズン初の逆転負けを許しました。 以前キャンプ地として使用していた、なじみのあるグラウンドで行われたアウェー高知との一戦。試合は早速動きます。前半4分、抜け出したシマブクから奥村！シマブクのアウトサイドの技ありクロスに、奥村が頭で合わせてさっそく先制点を奪