明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、12日にアウェーでJ3・高知と対戦。電光石火の先制点をあげるも、今シーズン初の逆転負けを許しました。



以前キャンプ地として使用していた、なじみのあるグラウンドで行われたアウェー高知との一戦。試合は早速動きます。前半4分、抜け出したシマブクから奥村！シマブクのアウトサイドの技ありクロスに、奥村が頭で合わせてさっそく先制点を奪います。



しかし、32分。コーナーキックから失点を許すと‥その3分後、再びコーナーキックから逆転を許し苦しい展開となります。追いつきたい後半、フリーキックのチャンスに大西が直接狙うも、クロスバーをたたきゴールならず。



逆に終了間際、大ピンチを迎えるも･･･バウマンの3連続ビッグセーブ！ただ、相手の17本のシュートに対しアルビは4本。J3･高知相手に攻めあぐね、逆転負けを許しました。



次節は、ホームでFC今治と対戦します。また、この試合では30周年記念試合として、来場者には先着でメモリアルオレンジシャツがプレゼントされます。