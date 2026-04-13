感染力が極めて高い「はしか」の患者が増えています。鹿児島県内では12日、今年28例目の患者が確認されました。最も有効な予防策は2回のワクチン接種ですが、世代によっては1回しか接種の機会がなかった人も。どう対策すれば良いのでしょうか。12日、はしかの感染が確認されたのは、伊集院保健所管内に住む男性(40代)です。4月6日から発熱し、5日後には発疹なども見られたということです。県内では3月6日に今年初めてはしか