俳優の寛一郎さんは4月13日、自身のInstagramを更新。父親で俳優の佐藤浩市さんとのファッション誌『GQ JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）の親子ショットを公開しました。【写真】寛一郎＆佐藤浩市の親子ショット「Bloodline.」モノクロの親子ショット寛一郎さんは「Bloodline」とつづり、写真を3枚載せています。モノクロの1枚目では、白シャツ姿の佐藤さんがソファに座り、その後ろに黒ずくめの衣装でクールな表情を見せる寛一