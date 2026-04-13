「なんて格好いい親子なの」寛一郎、父・佐藤浩市との親子モデルショット公開！ 「カッコ良すぎます」
俳優の寛一郎さんは4月13日、自身のInstagramを更新。父親で俳優の佐藤浩市さんとのファッション誌『GQ JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）の親子ショットを公開しました。
【写真】寛一郎＆佐藤浩市の親子ショット
2枚目は暗い背景の前でソファに2人並ぶスタイリッシュなショット、3枚目は寛一郎さんがブルーのロングガウン姿でポーズを取る姿となっています。
コメントでは「カッコ良すぎます！！」「待ってました 親子共演本当に素敵です」「なんて格好いい親子なの」「お二人とも華がありますね」「水も滴るというのは、この事ですね」などの声が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】寛一郎＆佐藤浩市の親子ショット
「Bloodline.」モノクロの親子ショット寛一郎さんは「Bloodline」とつづり、写真を3枚載せています。モノクロの1枚目では、白シャツ姿の佐藤さんがソファに座り、その後ろに黒ずくめの衣装でクールな表情を見せる寛一郎さんが立つ姿を披露。圧倒的な存在感の親子ショットです。
コメントでは「カッコ良すぎます！！」「待ってました 親子共演本当に素敵です」「なんて格好いい親子なの」「お二人とも華がありますね」「水も滴るというのは、この事ですね」などの声が寄せられています。
ソロのモデルショットも2025年12月31日の投稿でもモデルショットを公開していた寛一郎さん。このときはソロショットでハイチェアに腰掛ける姿でした。今後もすてきなモデルショットを見せてほしいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)