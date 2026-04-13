俳優の寛一郎さんは4月13日、自身のInstagramを更新。父親で俳優の佐藤浩市さんとの親子ショットを公開し、注目を集めています。（サムネイル画像出典：寛一郎さん公式Instagramより）

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俳優の寛一郎さんは4月13日、自身のInstagramを更新。父親で俳優の佐藤浩市さんとのファッション誌『GQ JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）の親子ショットを公開しました。

【写真】寛一郎＆佐藤浩市の親子ショット

「Bloodline.」モノクロの親子ショット

寛一郎さんは「Bloodline」とつづり、写真を3枚載せています。モノクロの1枚目では、白シャツ姿の佐藤さんがソファに座り、その後ろに黒ずくめの衣装でクールな表情を見せる寛一郎さんが立つ姿を披露。圧倒的な存在感の親子ショットです。

2枚目は暗い背景の前でソファに2人並ぶスタイリッシュなショット、3枚目は寛一郎さんがブルーのロングガウン姿でポーズを取る姿となっています。

コメントでは「カッコ良すぎます！！」「待ってました　親子共演本当に素敵です」「なんて格好いい親子なの」「お二人とも華がありますね」「水も滴るというのは、この事ですね」などの声が寄せられています。

ソロのモデルショットも

2025年12月31日の投稿でもモデルショットを公開していた寛一郎さん。このときはソロショットでハイチェアに腰掛ける姿でした。今後もすてきなモデルショットを見せてほしいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)