明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ、モンテディオ山形はきのう、ホームで横浜と対戦、キャプテン土居選手の技ありゴールで勝利しました。 前節の八戸戦で、連敗からようやく脱出し６試合ぶりの白星をあげたモンテディオ山形。きのうは、今シーズン、ホーム初勝利をかけて横浜と対戦しました。 試合は前半、横浜にやや押し込まれる展開となりますが、モンテディオもリズムある攻撃で決定機を作るな
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