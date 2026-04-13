明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ、モンテディオ山形はきのう、ホームで横浜と対戦、キャプテン土居選手の技ありゴールで勝利しました。 前節の八戸戦で、連敗からようやく脱出し６試合ぶりの白星をあげたモンテディオ山形。きのうは、今シーズン、ホーム初勝利をかけて横浜と対戦しました。 試合は前半、横浜にやや押し込まれる展開となりますが、モンテディオもリズムある攻撃で決定機を作るな