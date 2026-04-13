制球の課題を突き付けられ、その壁を越えられずに苦闘が続いている佐々木(C)Getty Imagesこの日も制球に苦しんだ。現地時間4月12日、ドジャースの佐々木朗希が本拠地でのレンジャーズ戦に先発登板し、4回（94球）を投げ、被安打5、2失点、6奪三振、5四球の内容で降板となった。【動画】クセを見抜かれた！？佐々木朗希の投球シーンをチェックなかなかリズムが掴めない。最速は101.7マイル（約163.6キロ）を叩き出した佐々木だ