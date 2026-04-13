既存モデルから受け継いだ要素は一切ない自動車ブランドを新規にゼロから立ち上げることと、既存ブランドの再構築との間には、どんな違いがあるのだろう。難題であることと、より多くの顧客を獲得したいという目的は、一致するといっていい。【画像】好印象の中心に巧みなデザイン次世代ジャガー「X900」EタイプとサルーンのXJ12も全109枚他方、活用できる従来のイメージの有無が、決定的な違いの1つといえるだろう。それが