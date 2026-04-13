元フジテレビのフリーアナウンサー久慈暁子（31）が13日までにインスタグラムを更新。第1子誕生を報告した。ストーリーズで夫のプロバスケットボール男子Bリーグ千葉ジェッツふなばし渡邊雄太（31）の投稿を引用。渡邊は「The best day in my life」とつづり、新生児の足の写真をアップしていた。2人は22年に結婚。今年1月に第1子妊娠を発表していた。