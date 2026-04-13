ロッテは13日、育成選手の長島幸佑投手（23）、富山紘之進捕手（20）、藤田和樹外野手（20）の3人を独立リーグのBC・千葉に派遣すると発表した。期間は今月24日から9月5日までを予定している。3選手のコメントは以下の通り。長島「チームの勝利に少しでも多く貢献できるよう、自分に求められる役割を意識しながら日々取り組んでいきます。その中で、自分自身もしっかりレベルアップできるよう頑張ります」富山「自分の技