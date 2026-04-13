セブン‐イレブン・ジャパンは4月10日、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」とのコラボ商品を首都圏エリア(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)のセブン‐イレブンで順次発売している。「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」×セブン‐イレブン○コラボメニュー全6品が登場今回のコラボでは、おにぎりやパン、弁当、スイーツなど、映画の登場人物をイメージしたオリジナル商品を全6品ラインアップ。「コナンの魯肉飯(ルーロー