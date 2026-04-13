2026年4月10日放送の「ザワつく！金曜日」（テレビ朝日系）の冒頭で、バイオリニストの高嶋ちさ子さんの父弘之さんが、手を広げ、足を交差させてキレキレのダンスを踊っている動画が流された。父の年齢は９２歳、番組出演者はびっくりである。家族が中華料理を食べに行った時の写真をSNSへ高嶋さんは「私が作った。父と姉とご飯食べに行った時の写真をCapCutというアプリで作った。あまりにも面白いからSNSにあげた」と話す。石原