洪水など、大雨災害に備えようと国土交通省が川の堤防の点検作業を行っています。13日は秋田市の雄物川下流を徒歩で回り、地割れなどの異常がないか確認しました。国土交通省秋田河川国道事務所は、梅雨を控えた春と、台風シーズン前の夏の年2回、管理する雄物川と子吉川やその周辺を点検しています。特に草が生い茂る前のいまの時季は、堤防の決壊につながりかねない地割れなどの危険な場所がないかを重点に目視確認してい