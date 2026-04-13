お笑いコンビ「ザ・ぼんち」ぼんちおさむ（73）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。孫娘との2ショット写真を披露した。今月7日に発表された「第61回上方漫才大賞」で、1981年以来45年ぶり2度目の大賞に輝いた同コンビ。おさむは「孫とデートからのお祝いマッサージプレゼント」と書き出し、2ショット写真をアップした。ハッシュタグで「上方漫才大賞」「お祝い」「最高のプレゼント」「孫love」と添え、続く投稿では