株式会社マイナビは、20～59歳の正社員男女と企業の中途採用担当者を対象に実施した「正社員の静かな退職※1に関する調査2026年（2025年実績）」の結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 ※1「静かな退職（Quiet Quitting）」とは、やりがいやキャリアアップは求めずに、決められた仕事を淡々とこなすことを指す。近年のワークライフバランスを重視する動きが加速化したことによって、この働き方が増え