4月12日、LuckyFM茨城放送にて相川七瀬の30周年を記念した特別番組「相川七瀬30th Anniversary Special〜プロデューサー織田哲郎と語るROCKの原点と、その先へ〜」が放送された（https://radiko.jp/share/?sid=IBS&t=20260412100000）。そのタイトル通り、相川七瀬と話を繰り出すのは、1995年のデビューから30年、その活動の歴史の中でデビューのきっかけからヒット曲の誕生、音楽的熟成からアーティストとして歩むべき道を示