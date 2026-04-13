プロボクシングの元WBA世界スーパーフェザー級王者・内山高志氏（46）が、2026年4月12日にユーチューブを更新し、WBC世界バンタム級挑戦者決定戦を制した那須川天心（帝拳、27）について、「完璧な戦い方で勝った」と高く評価した。「天心選手は中間距離に強い」 WBC世界バンタム級2位・那須川は、11日に東京・両国国技館で挑戦者決定戦を行い、元世界2階級制覇王者で、同級1位フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ、35）に9