名ボランチとして長く活躍し、監督としては柏、横浜FC、大分、長崎を率い、先日には大分市に拠点を置くJFLのジェイリースFCのクラブアドバイザーにも就任した下平隆宏氏の新コラムがスタート。初回はイントロダクションとして、自身が大事にする考えで、コラムのタイトル名にもした“ビルドアップ”について語ってもらいつつ、今後も“戦術的なビルドアップ”“身体のビルドアップ”そして現在拠点にする九州のサッカー事情な