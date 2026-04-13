ボスニア・ヘルツェゴビナとのプレーオフに敗れ、出場権を逸していたイタリア(C)Getty Images失意の予選敗退から約3週間。イタリア代表にワールドカップ出場の可能性が急浮上している。国内で哀しみ、そして怒りが渦巻く敗退劇だった。去る現地時間3月31日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）の欧州予選プレーオフ決勝で、イタリア代表はボスニア・ヘルツェゴビナ代表にPK戦の末に敗北。2014年のブラジル大会以来となるW杯