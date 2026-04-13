ボクシングの元世界２階級制覇王者・亀田大毅氏（３７）が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、注目の一戦の行方を占った。ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ（５月２日、東京ドーム）で、王者・井上拓真（３０＝大橋）と元世界４階級制覇王者で同級４位・井岡一翔（３７＝志成）が激突する。大毅氏は「ボクシングのＩＱの高さという意味で井岡選手はすさまじいものを持っている。ディフェンスのすごさ、ポイントの取り方。