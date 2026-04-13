俳優の濱田岳（37）らが13日、都内でテレビ東京「刑事、ふりだしに戻る」（金曜後9・00、17日スタート）の記者会見に出席した。撮影中の印象的な出来事を聞かれると、石井杏奈は、自身と親友役のお笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子の名前を挙げた。「お芝居をあまりやったことがなくて初日緊張されてましたよね。こないだ2人のシーン撮ったときは“カット！素晴らしい”と言われた瞬間、踊り出してました」と笑うと、濱田