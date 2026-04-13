レンジ加熱は便利ですが、やっぱり野菜はゆでたほうがおいしいなぁと思うのは私だけでしょうか!?じつはたいした作業量ではないし、モノや量によってはゆでるほうが早いこともあります。でもめんどうに感じるのは、湯きりなんじゃないかと思うんです。私はいつも片手鍋でゆでて、柄つきザルに移しながら湯をきっていますが、その後の置き場に困る……しかも洗い物も増える……。そんな状況の突破口になりそうな、おもしろそうなア