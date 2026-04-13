数々の舞台公演を企画・プロデュースしてきた「時速246」が、このほど法人化し、代表取締役社長には川本成が就任した。【写真】笑顔でダブルピース…今の川本成川本は、1991年に萩本欽一が結成した「欽ちゃん劇団」に1期生として在籍し、1994年、同期の堀口文宏とともに「あさりど」を結成。フジテレビ『笑っていいとも!』9代目いいとも青年隊として活動きたほか、現在に至るまでバラエティ番組に加え、役者として舞台・テレビ