9日に解散を発表した元お笑いコンビ、大自然のロジャーが13日、自身のXを更新。改名を報告した。ロジャーは9日にコンビ解散を発表。12日には「大自然最後のライブありがとうございました！最後の仕事が500円ミュージカルで良かったです改めて、皆さま。本当にありがとうございました！！！！！！！！！！！」とコンビ最後の仕事を終えたことを報告し、仲間との集合写真をアップした。続く投稿では「ひとまず、これからは『ロジ