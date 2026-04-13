やっぱそれしか考えられん…静岡県警察本部交通部交通企画課の公式SNSは、2026年4月9日、特定の車両を想起させるような投稿を行いました。【画像】え、どこかで見たような…これが、タイヤバーストを注意をうながす86？ です同県警は、静岡県内の交通事故防止に関する情報や交通安全イベントなどを発信しているXアカウント「静岡県警察本部交通安全情報」において、4月9日、高速隊からのお知らせとして、高速道路上でのタイヤ