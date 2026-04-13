やっぱそれしか考えられん…

静岡県警察本部交通部交通企画課の公式SNSは、2026年4月9日、特定の車両を想起させるような投稿を行いました。

【画像】え、どこかで見たような…これが、タイヤバーストを注意をうながす86？ です

同県警は、静岡県内の交通事故防止に関する情報や交通安全イベントなどを発信しているXアカウント「静岡県警察本部交通安全情報」において、4月9日、高速隊からのお知らせとして、高速道路上でのタイヤバーストへの注意を呼びかける投稿を行いました。

その際に公開された注意喚起用の画像には、「〇△商店」「営業車」とドアに記載された車両が描かれており、トヨタ・スプリンタートレノ（AE86）を想起させるデザインとなっていました。

この画像を見た人々からは、しげの秀一氏原作の漫画『頭文字D』に登場する、主人公が乗るAE86を連想させるのではないかと反応が寄せられ、この投稿には「こ、これは……群馬エリアのダウンヒル車両！」「どこかで見たことがある豆腐屋の車だな」「溝走りの多用は危険ということか」などといったリポストが見られました。