KDDIとPASMO協議会、パスモは、オンライン専用料金プラン「povo2.0」において、特定の場所でデータ容量を付与するサービス「povo Data Oasis」を、関東の私鉄駅などで4月14日から開始する。 対象の駅を訪れ、バージョン1.64.0以上のpovo2.0アプリから専用サイトへアクセスすると、24時間有効な0.1GBのデータ容量が付与される。付与される回数は1日1回、1カ月に10回まで。月10回の制限には、従来