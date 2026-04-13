宇部市の70代の女性がSNSを通じてうその投資話しを持ち掛けられ現金2300万円をだまし取られる詐欺被害にあいました。警察によると2026年1月、宇部市に住む70代の会社役員の女性がスマートフォンに表示された投資の広告を通じて知り合った人物から「投資プロジェクトがある」「このプロジェクトは利益率がとても良い」などと伝えられました。その後、投資専用のSNSなどへの参加を進められ、この際、投資の指南役として別の人