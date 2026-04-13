青山商事は4月9日、『洋服の青山』の最上級ブランド「HILTON(ヒルトン)」より、史上最高峰のプレミアムスーツ「HILTONハンドメイドスーツ〜プレミアムライン〜」を発売した。HILTONハンドメイドスーツ〜プレミアムライン〜同商品は、イタリアの伝統的な2大スタイルを掛け合わせ、日本人の体型に合わせて再構築した同社独自の新モデル。現在、物価高騰を背景に「エントリープライス」を求める層がいる一方で、「価値ある一着」を求