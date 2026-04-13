先週（4月6日週）の動き：米イラン停戦合意で国内外の金価格が続伸、一方で和平協議の行方への懸念、インフレ再燃懸念も高まる 米イラン停戦合意でNY金続伸 先週（4月6日週）のニューヨーク市場の金価格（NY金）は、週足ベースで続伸した。NY金の4月10日の終値は4,787.4ドルとなった。週足は前週末比107.7ドル（2.3％）高の続伸となった。パキスタンのシャリフ首相が仲介に乗り出し、4月7日に米イラン間で2週