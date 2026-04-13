YouTubeで3.5万回以上再生され多くの反響を呼んでいるのは、生まれて初めて猫さんに触れた男の子の様子です。猫さんを初めて触れてテンションが上がった姿に視聴者からは、「初めてがうまちゃんなんて、うらやましすぎる！」「猫たちも子どもと触れ合うことがうれしいんだろうねぇ」「子どもじゃらしのニャンズたち。さすがです！」といったコメントが寄せられています。 【動画：生まれて初めてネコとふれあう男の子→念願の『