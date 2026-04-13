YouTubeで3.5万回以上再生され多くの反響を呼んでいるのは、生まれて初めて猫さんに触れた男の子の様子です。猫さんを初めて触れてテンションが上がった姿に視聴者からは、「初めてがうまちゃんなんて、うらやましすぎる！」「猫たちも子どもと触れ合うことがうれしいんだろうねぇ」「子どもじゃらしのニャンズたち。さすがです！」といったコメントが寄せられています。

【動画：生まれて初めてネコとふれあう男の子→念願の『抱っこ』に挑戦してみると……『素敵な光景』】

猫さん“はじめまして”

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎ファミリー』に投稿されたのは、投稿主さんの友人の息子さんが人生で初めて猫さんたちと触れ合ったときの様子。投稿主さんが飼っているのは、スコティッシュフォールドの「ぽこ太郎」くんと「うま次郎」くん。そして、直近でお迎えしたラガマフィンの「しろがね丸」くんの三匹です。まずお兄ちゃんをお出迎えしたのは、「自称お迎えのプロ」うま次郎くんだったといいます。

お兄ちゃんたちが猫さんたちと触れ合う上で、やりたいことが三つあります。ひとつは猫さんと「遊ぶ」こと。二つ目は「おやつをあげる」こと。そして、三つ目は「抱っこをする」こと。この目標を掲げてぽこ太郎くん達に会いに来ました。

まず最初は猫さんと「遊ぶ」ことをします。はじめの頃はぎこちなかった猫さんをじゃらす動作も、ママさんが少しコツを教えてあげるとすぐに習得し、あっという間に仲良く遊んでいたそう。これは天性の猫たらしの素質があるかもしれません。

思わぬハプニング

ですが、ここで思わぬハプニング。それはお兄ちゃんの発熱です。体温を測ってみると、39度！さすがにこの体調で遊ぶことは出来ないので、友人親子は急遽帰宅することに。

やり残していたことがある！

幸いお兄ちゃんの発熱はコロナやインフルではなく、ただの風邪だったそう。ですので、約束を果たすために数週間後に再度お宅を訪問しました。

前回の訪問では少しだけ「遊ぶ」ことはできたけれど、まだ「抱っこする」ことと「おやつをあげる」ことができていません。なので、ここでその思いを果たすときです。

まずは「抱っこ」することから挑戦します。ぽこ太郎たちのママさんからレクチャーを受けて、うま次郎くんを抱っこ。少しウネウネと体をねじらせてちょっと拒否していましたが、ママさんの的確なサポートもあり無事に抱っこすることができたようです。

そして、最後にやることは「おやつをあげる」こと。お兄ちゃんは三匹へ平等におやつをあげたいのだけれど、食いしん坊のしろがね丸くんがぽこ太郎くんのおやつを横取りしようとしているので、お兄ちゃんはパパさんに指示を飛ばします。

お兄ちゃんの的確な指示のもと、ぽこ太郎くんにおやつをあげることに成功。瞬時の判断の早さ、素晴らしいです。

無事やってみたいことすべてを達成したお兄ちゃん。最初はぎこちなかったけど少しずつ猫さんとのふれあい方がわかって後半では、指示を飛ばせるほど余裕が出てきました。この出会いをきっかけに、またひとり猫さんの魅力に取り憑かれる人が増えたらいいなぁと思うママさんなのでした。

投稿には、「ぽこちゃんちは世界で最高の猫カフェだと思う」「初めての猫体験がぽこしろうまちゃん達なの羨ましすぎる！」「さすがうまちゃん、そんじょそこらの猫とは違うねw」「興奮してお兄ちゃん知恵熱が出ちゃったのかな？」「必ずうまちゃんがお出迎えするのいい奴」「みんなに平等におやつあげるお兄ちゃんやさしいね」などのコメントが寄せられ、初めて猫さんと触れ合う男の子との微笑ましい様子に多くの視聴者が癒されたようです。

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎ファミリー』ではほかにも、しろがね丸をお迎えするときの様子や、大好きなママさんの睡眠妨害をする猫さんたちの様子も投稿されています。

ぽこ太郎くん、うま次郎くん、しろがね丸くん、ご家族のみなさま、この度はご協力ありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎ファミリー」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。