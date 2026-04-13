西日本パン粉協同組合は3月26日、臨時総会をオンラインで開催。麦価や副原料の上昇、中東情勢による市場変化への対応について話し合った。参加者からは「粉価の上昇は4円前後とみているが、イーストや段ボール、物流費、人件費を含むと10円ぐらいは必要ではないか」「原価やコストが上がりすぎて、数年前と利益水準が大きく変わっている」などの意見が出た。また、中東情勢を受け「ガソリンが急激に上がり厳しい」「重油を使