地獄のスタートとなってしまった。2026年3月27日に開幕を迎えたプロ野球。北海道日本ハムファイターズは前年王者の福岡ソフトバンクホークスと敵地・みずほペイペイドームで対戦。今年はいける！という雰囲気の中で迎えた開幕3連戦だったが、なんと3連敗という地獄のスタートに。特に投手陣は3試合で20失点と崩壊。打線は3試合でホームランをすでに8本も放っているが、うち7本がソロと繋がりを欠き、攻守ともに不安を感じさせる内