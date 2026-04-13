地獄のスタートとなってしまった。
2026年3月27日に開幕を迎えたプロ野球。北海道日本ハムファイターズは前年王者の福岡ソフトバンクホークスと敵地・みずほペイペイドームで対戦。今年はいける！という雰囲気の中で迎えた開幕3連戦だったが、なんと3連敗という地獄のスタートに。特に投手陣は3試合で20失点と崩壊。打線は3試合でホームランをすでに8本も放っているが、うち7本がソロと繋がりを欠き、攻守ともに不安を感じさせる内容となってしまった。

▼開幕3連敗から優勝、全然アリます！！！

非常に気分の悪い週末を過ごすことになってしまったファイターズファンの同志たちには、開幕3連敗など何の問題でもないということを伝えたい。2025年のパリーグ王者のホークスも、開幕カードは3戦全敗。そこから這い上がって優勝を手にした。そして我らがファイターズの過去優勝したシーズンを見てみると、3連敗から優勝したシーズンがある。

ファイターズが開幕3連敗⇒優勝を果たしたのは2009年。梨田昌孝監督2年目のシーズンで、2007年以来2年ぶり5度目のリーグ優勝となった。
この年の開幕スタメンを見てみると

1　二　田中賢介
2　三　小谷野栄一
3　右　稲葉篤紀
4　左　スレッジ
5　指　二岡智宏
6　一　ヒメネス
7　中　糸井嘉男
8　捕　鶴岡慎也
9　遊　金子誠
投手　ダルビッシュ有

5月にスレッジ選手が故障離脱した後は捕手登録の橋信二選手が代わりに4番に定着し、つなぎの4番として活躍。糸井選手はこの年に本格化し、7番や2番などを打ち、キャリア初の2ケタ本塁打となる15本塁打を放った。捕手は鶴岡選手とドラフト1位ルーキーの大野奨太選手が併用され、巨人から移籍の二岡選手は指名打者や代打として活躍。稲葉選手はWBCに出場した影響からか開幕直後は打撃不振に陥り、5月3日の西武戦でサヨナラホームランを放った際のヒーローインタビューで感極まって涙した。
投手は大エースダルビッシュ有投手が大黒柱でこの年15勝、防御率1.73と最優秀防御率のタイトルを獲得した。武田勝投手が10勝、八木智哉投手が9勝、藤井秀悟投手が7勝と左腕の活躍が目立った。中継ぎ陣では菊地和正投手、宮西尚生投手が58登板と大車輪の活躍。武田久投手は34セーブで最多セーブを獲得している。

終わった今見ればとても素晴らしいシーズンだが、開幕カードの札幌ドーム、楽天との3連戦は3連敗を喫している。
開幕戦はダルビッシュ投手、岩隈久志投手のエース対決。初回にダルビッシュ投手がファイターズに所属していたこともあるセギノール選手に2ランを打たれるなど3失点。その後は完璧に抑えて9回3失点で完投するも、岩隈投手が抜群の安定感を見せ、1-3で敗戦。

翌日はファイターズは藤井投手が先発。しかし序盤に5失点を喫するとリリーフの坂元投手も打たれ6失点。ファイターズは金子選手のホームランなど、楽天7安打を上回る12安打を放つも一歩及ばず、5-6で敗戦となってしまった。

2連敗となった3戦目は打ち合いに。楽天・中村紀洋選手のホームランを浴びるなど、0-4で迎えた4回裏にファイターズ打線が爆発。一挙6得点を挙げ、勝利が見えてきたが5回に1点差に迫られると9回に同点とされると、延長11回に坂元投手が打たれ3失点と勝ち越しを許し、6-9で敗戦。

3試合で18失点と、2026年と同じように投手陣が打ち込まれるところが目立ってしまった。しかしこの年は4月を12勝10敗と勝ち越し、5月に楽天から首位の座を奪うと勢いそのままにリーグ優勝を果たした。
長い長いシーズン。開幕戦はとても大切ではあるが、あくまでシーズンの中の3試合というくらいの気分で見守っていきたいと思う。

（Written by　大井川鉄朗）