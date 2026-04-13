放送作家高田文夫氏（77）が13日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。シンガー・ソングライター山下達郎（73）を、元週刊プロレス編集長のターザン山本氏（79）と勘違いした芸人を実名告白した。この日のゲストは、プロインタビュアーの吉田豪氏で、過去に自身が参加したイベントに言及。そのイベントで高田氏とターザン山本氏がトークバトルを繰り広げていたという。吉田氏がターザ