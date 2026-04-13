【動画】バルセロナ・アトレティック vs UEサン・アンドレウ｜https://youtu.be/R4-3IBm0f5g 【スペインサッカー セグンダ・フェデラシオン 2025-26シーズン 第29節】 バルセロナ・アトレティック vs UEサン・アンドレウ リーグ制覇へ向け、7連勝のサン・アンドレウ！ 第29節の対戦はバロセロナ・アトレティックとのダービーマッチ。 ご好評にお応えして、このたび初めてアウェーゲӦ