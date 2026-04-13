徳島FWバルセロスが讃岐戦でゴール徳島ヴォルティスは4月12日に行われたJ2・J3百年構想リーグ第10節でカマタマーレ讃岐に5-0と大勝した。この試合でFWルーカス・バルセロスはチームの2点目を記録したが、これで10試合9発と大暴れしている。昨シーズン、J1昇格プレーオフ・ファイナルまで勝ち進んだ徳島は、J2・J3百年構想リーグでも8勝2敗で首位に立っている。そのチームを引っ張っているのが、ルーカス・バルセロスだ。ここま