国際政治学者の三浦瑠璃氏が2026年4月12日にXで、米国によるイラン攻撃をめぐる「平和への障害」について見解を示した。「ともに背中合わせの、明白な考え違いです」三浦氏は、米側について、「『問題を最終解決する戦争』があると思い込み、イラン戦争を始めてしまった」と説明。一方イラン側については、「『すべての戦争を終わらせる和平合意』を求めている」とし、「これらはともに背中合わせの、明白な考え違いです」と指摘し