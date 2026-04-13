きのう、午前、戸沢村の主要地方道戸沢大蔵線で、軽トラックが電柱に衝突し、高齢男性が死亡しました。 軽トラックは、緩やかな右カーブを進む際、左斜めに走り道路の外へはみ出したことで電柱に衝突したということです。 警察によりますと、きのう午前11時ごろ、戸沢村角川の主要地方道戸沢大蔵線で、軽トラック1台が道路沿いの電柱に衝突する事故がありました。 軽トラックは、緩やかな右カーブを進む際、左斜め