格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５３」（５月１０日、兵庫・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）に出場する?世界の田中?こと皇治（３６）が自信をみなぎらせた。皇治は１１日、自ら手がけるフィットネスジム「ＴＥＡＭＯＮＥＲ―ＧＹＭ」の３店舗目となる松戸店のオープンを記念したファンイベントに登場し、サイン会およびツーショット撮影会を開催した。東京世田谷店、兵庫県芦屋店に続く３店舗目のイベントには約１５０人