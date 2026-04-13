7日(現地時間)に行われたレアル・マドリードとのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝1stレグに2-1で勝利したバイエルン・ミュンヘンは、引き分け以上であれば準決勝進出が決まるという状況で15日の2ndレグに臨む。2ndレグが本拠地アリアンツ・アレーナでの開催であることも加えれば、レアルに対してバイエルンが優位に立っていると言える。しかし、バイエルンの関係者に楽観的なムードはない。先週末に行われたウニオン・ベルリ