ダラス・マーベリックス vs シカゴ・ブルズ 日付：2026年4月13日（月） 開催地：アメリカン・エアラインズ・センター（Dallas） 最終スコア：ダラス・マーベリックス 149 - 128 シカゴ・ブルズ NBAのダラス・マーベリックス対シカゴ・ブルズがアメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）で行われた。 第1クォーターはダラス・マーベリックスがリードし45-34で終