TOKYO FM 80.0の公式Xが、4月12日放送のラジオ番組『菊池風磨 hoursz』のオフショットを公開。菊池風磨（timelesz）と渡辺翔太（Snow Man）の2ショットに注目が集まっている。 【写真】菊池風磨＆渡辺翔太のラジオオフショット／菊池風磨＆渡辺翔太＆橋本将生のプライベートショット／菊池風磨＆渡辺翔太『ウソ婚』オフショット ■渡辺翔太が『菊池風磨 hoursz』にゲスト出演 TOKYO FM 80.0の公式Xは、「『hoursz』2年