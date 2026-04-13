【ワシントン共同】トランプ米大統領は12日、SNSで、ローマ教皇レオ14世がイランの核保有を容認していると一方的に主張し、「弱腰だ」と非難した。教皇がイランとの戦闘に踏み切ったトランプ政権への批判を示唆したことに対する反発とみられる。米大統領がローマ・カトリック教会の頂点に立つ教皇をののしるのは異例。AP通信によると、教皇は11日、バチカンのサンピエトロ大聖堂での集いで「力の誇示や戦争はもうたくさんだ」