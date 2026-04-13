森永乳業は4月14日に機能性表示食品「ビヒダスヨーグルトWのビフィズス菌」を発売する。大容量プレーンヨーグルトの新商品は17年ぶり。腸内環境ケアに加え、おなかの脂肪の減少をサポートする機能を備え、「日常生活の中で無理なくカラダづくりができるヨーグルト」と位置付ける。開発の背景や狙いについて、マーケティング本部ヨーグルト・デザート事業部ビヒダスブランドマネージャー（取材時）の岡田祐美子氏と同事業部リー